С горы Парашка дважды в день эвакуировали туристок: что произошло (фото)

В один день в горах Львовской области травмировались двое туристок.

Две женщины во время походов на гору Парашка сломали ноги.

Об этом сообщает ГСЧС.

Так, 27 августа жительница города Сколе 1985 года рождения во время спуска с горы сломала ногу. Из-за травмы она не могла самостоятельно идти дальше.

В полпятого вечера спасатели отправились на помощь женщине. Ее госпитализировали в Сколевскую больницу.

В этот же день женщина из Самбора 1971 года рождения тоже во время спуска с горы сломала ногу. Произошло это вечером около 19:00.

Потерпевшей тоже оказали в медицинскую помощь и госпитализировали в Сколевскую больницу.

"ГСЧС предупреждает туристов быть внимательными и осторожными в горах, иметь специальную обувь и необходимое снаряжение. Планируйте свои маршруты, регистрируйте их, а в случае происшествия сообщайте спасателям", — говорится в сообщении.

Напомним, на Прикарпатье туристы из Киева попали в больницу из-за пищевого отравления.

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