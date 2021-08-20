Рыбачил на надувной шине: 35-летний мужчина утонул во Львовской области (фото)

Рыбачил на надувной шине: 35-летний мужчина утонул во Львовской области (фото)

Мужчина просил о помощи, но спасти его вовремя не удалось.

В четверг, 19 августа, в с. Ивановка Львовской области в местном пруду во время рыбалки утонул 35-летний мужчина Спасатели получили сообщение о несчастном случае в 16:29.

"На расстоянии 20 м от берега, утонул мужчина, 1986 года рождения, житель с. Нараив Тернопольской области", — говорится в сообщении ГСЧС во Львовской области.

Спасатели с помощью лодки и подручных средств вытащили тело мужчины на берег и передали работникам милиции.

Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на ГСЧС Львовщины, погибший рыбачил вместе с женой: женщина с берега, а мужчина на "надувной шине" в воде.

"Женщина услышала его крики о помощи, начала бегать и искать кого-то на помощь. Только потом вызвали спасателей", — рассказали в Службе спасения.

Известно, что пруд, где утонул мужчина, — заросший камышом и там много водорослей.

Напомним, во Львовской области мужчину нашли мертвым в пруду. Он пошел порыбачить и домой не вернулся.

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