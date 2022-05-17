Российские военные обстреляли объект военной инфраструктуры почти на границе с Польшей

Российские военные обстреляли объект военной инфраструктуры почти на границе с Польшей

Больше информации появится с утра.

Максим Козицкий – председатель Львовской ОВА поблагодарил ПВО за работу.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале.

"Вновь обстрелянный объект военной инфраструктуры на территории Яворивского района, почти на границе с Польшей. Больше информации с утра. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Спокойной ночи", — говорится в сообщении.

Глава Новояворовской территориальной громады Владимир Мацелюх в Facebook напомнил, что не следует публиковать никаких фото и видео. Мол, следует дождаться официальной информации.

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Напомним, что ранее сообщалось, что во Львове ночью раздавались взрывы. Местные жители сообщили ТСН.ua о минимум двух взрывах, впоследствии прозвучали еще несколько.

Однако подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет.

Напомним, в Херсонской и Николаевской оккупанты укрепляют свои позиции и не идут в наступление.

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