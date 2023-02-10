Российская ракета упала возле автобусной остановки во Львовской области: подробности обстрела

10 февраля у села Козлов Золочевского района Львовской области упала российская ракета и не разорвалась. Движение по трассе перекрыто, на месте происшествия работают спасатели и полиция.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В Золочевском районе, недалеко от села Кизлов, ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не сорвалась. Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет", — написал Козицкий.

Движение для транспортных средств там было перекрыто. Патрульные направляют автомобили, следующие из Киева через населенные пункты Буск и Красное. Транспортные средства, которые едут в направлении столицы, направляются через населенный пункт Великоселки, на автодорогу Тернополь – Львов – Рава-Русская.

Напомним, 10 февраля российские террористы совершили массированный ракетный обстрел Украины. Взрывы также были слышны во Львове и Львовской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил, что в регионе из-за атак оккупантов возможны перебои со светом.

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