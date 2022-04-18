Российская ракета нашла ребенка из Харькова во Львове: Садовый о пострадавших и погибших из-за обстрелов

Российская ракета нашла ребенка из Харькова во Львове: Садовый о пострадавших и погибших из-за обстрелов

3-летний Артем приехал с мамой из Харькова и получил травмы из-за ракеты российских убийц.

Во Львове из-за ракетных обстрелов РФ погибли 7 человек, еще 11 получили ранения. Самому молодому погибшему было всего 30 лет. Также травмы получил 3-летний мальчик из Харькова, спасавшийся от ужасов войны во Львове.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Во время утреннего обстрела 11 человек получили ранения. Среди них трехлетний Артем. Вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла их во Львове. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет. Еще 3 пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации. Наши врачи делают все возможное, чтобы их спасти. 7 человек погибли", — сообщил мэр Львова.

Андрей Садовый подчеркнул, что это первые смерти мирных жителей на территории Львова.

"Младшему погибшему 30 лет. Светлая память. Мы скорбим по погибшим, но должны иметь максимальную бдительность. Враг начинает звереть. Удары по гражданским объектам могут увеличиваться. Сегодня в Украине нет безопасных городов. Поэтому еще раз подчеркиваю, прошу всех жителей – когда вы слышите сирену, пожалуйста, идите в укрытие", — подчеркнул городской голова.

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