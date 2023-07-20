Российская порноактриса захотела во время войны "отдохнуть во Львове": реакция украинцев ее огорчила

Российская порноактриса Элли Брилсен (Ангелина Дорошенкова) во время войны захотела приехать во Львов, чтобы здесь отдохнуть. Однако после реакции пользователей соцсетей она передумала.

Об этом она написала в Twitter.

Российская порноактриса в соцсетях спросила совета, как ей с российским паспортом можно приехать во Львов, чтобы отдохнуть в украинском городе и встретиться с подругой.

Элли Брилсен (Ангелина Дорошенкова) о поездке во Львов / Фото: соцмережі

Украинцев в социальных сетях вспомнили россиянке, что ее сограждане убивают украинцев и запускают по мирным городам ракеты. Ей посоветовали забавные методы попадания во Львов, например: привязать себя к российской ракете, которая летит на Украину.

Элли Брилсен о поездке во Львов / Фото: соцмережі

После этого актриса фильмов для взрослых передумала ехать во Львов.

Элли Брилсен захотелось во Львов / Фото: соцмережі

Напомним, в селе Суховолье Львовской области мужчина сломал женщине челюсть. Его разозлило то, что из салона ее автомобиля во время войны звучала громкая музыка.

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