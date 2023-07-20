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Российская порноактриса захотела во время войны "отдохнуть во Львове": реакция украинцев ее огорчила

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
677
Время на прочтение
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Российская порноактриса захотела во время войны "отдохнуть во Львове": реакция украинцев ее огорчила

Элли Брилсен (Ангелина Дорошенкова)

Актрисе посоветовали поинтересоваться маршрутами у окупантов.

Российская порноактриса Элли Брилсен (Ангелина Дорошенкова) во время войны захотела приехать во Львов, чтобы здесь отдохнуть. Однако после реакции пользователей соцсетей она передумала.

Об этом она написала в Twitter.

Российская порноактриса в соцсетях спросила совета, как ей с российским паспортом можно приехать во Львов, чтобы отдохнуть в украинском городе и встретиться с подругой.

Элли Брилсен (Ангелина Дорошенкова) о поездке во Львов / © соцмережі
Элли Брилсен (Ангелина Дорошенкова) о поездке во Львов / Фото: соцмережі

Украинцев в социальных сетях вспомнили россиянке, что ее сограждане убивают украинцев и запускают по мирным городам ракеты. Ей посоветовали забавные методы попадания во Львов, например: привязать себя к российской ракете, которая летит на Украину.

Элли Брилсен о поездке во Львов / © соцмережі
Элли Брилсен о поездке во Львов / Фото: соцмережі

После этого актриса фильмов для взрослых передумала ехать во Львов.

Элли Брилсен захотелось во Львов / © соцмережі
Элли Брилсен захотелось во Львов / Фото: соцмережі

Напомним, в селе Суховолье Львовской области мужчина сломал женщине челюсть. Его разозлило то, что из салона ее автомобиля во время войны звучала громкая музыка.

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Дата публикации
Просмотры
677
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