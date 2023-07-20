Российская порноактриса захотела во время войны "отдохнуть во Львове": реакция украинцев ее огорчила

Актрисе посоветовали поинтересоваться маршрутами у окупантов.
Российская порноактриса Элли Брилсен (Ангелина Дорошенкова) во время войны захотела приехать во Львов, чтобы здесь отдохнуть. Однако после реакции пользователей соцсетей она передумала.
Об этом она написала в Twitter.
Российская порноактриса в соцсетях спросила совета, как ей с российским паспортом можно приехать во Львов, чтобы отдохнуть в украинском городе и встретиться с подругой.
Украинцев в социальных сетях вспомнили россиянке, что ее сограждане убивают украинцев и запускают по мирным городам ракеты. Ей посоветовали забавные методы попадания во Львов, например: привязать себя к российской ракете, которая летит на Украину.
После этого актриса фильмов для взрослых передумала ехать во Львов.
Напомним, в селе Суховолье Львовской области мужчина сломал женщине челюсть. Его разозлило то, что из салона ее автомобиля во время войны звучала громкая музыка.
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