Россияне ударили ракетами по Львову: появились фото и видео последствий

Повреждены и дома, и учебные заведения.
В пятницу, 29 декабря, российская оккупационная армия атаковала ракетами "Львов". Появились фото последствий удара по городу.
Фотографии опубликовал городской голова Львова Андрей Садовый.
"Последствия ракетной атаки во Львов. Взрывной волной повреждены жилые дома", — говорится в сообщении львовского мэра.
По словам Садового, есть пострадавшие. На месте действуют оперативные службы.
Впоследствии городской голова сообщил, что в результате атаки по городу повреждены три школы и детский сад.
Тем временем глава Львовской ОВА Максим Козицкий показал жилой квартал, пострадавший от взрывной волны. В результате атаки произошли разрушения.
Как сообщалось, во время утренней воздушной тревоги во Львове произошло попадание в жилой дом. Также в одном из лицеев города начался пожар.
Также в результате ракетного удара по дому погиб один человек. Восемь человек ранены.