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Россияне ударили ракетами по Львову: появились фото и видео последствий

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Россияне ударили ракетами по Львову: появились фото и видео последствий

Последствия ракетного удара по Львову / Фото: facebook/Андрей Садовой

Повреждены и дома, и учебные заведения.

В пятницу, 29 декабря, российская оккупационная армия атаковала ракетами "Львов". Появились фото последствий удара по городу.

Фотографии опубликовал городской голова Львова Андрей Садовый.

"Последствия ракетной атаки во Львов. Взрывной волной повреждены жилые дома", — говорится в сообщении львовского мэра.

Последствия ракетных ударов по Львову 29 декабря. / © facebook/Андрей Садовой
Последствия ракетных ударов по Львову 29 декабря. / Фото: facebook/Андрей Садовой

По словам Садового, есть пострадавшие. На месте действуют оперативные службы.

Последствия ракетных ударов по Львову 29 декабря. / © facebook/Андрей Садовой
Последствия ракетных ударов по Львову 29 декабря. / Фото: facebook/Андрей Садовой

Впоследствии городской голова сообщил, что в результате атаки по городу повреждены три школы и детский сад.

Последствия ракетного удара по Львову / ©
Последствия ракетного удара по Львову

Тем временем глава Львовской ОВА Максим Козицкий показал жилой квартал, пострадавший от взрывной волны. В результате атаки произошли разрушения.

РФ ударила ракетами по Львову: видео последствий

РФ ударила ракетами по Львову: видео последствий

Как сообщалось, во время утренней воздушной тревоги во Львове произошло попадание в жилой дом. Также в одном из лицеев города начался пожар.

Также в результате ракетного удара по дому погиб один человек. Восемь человек ранены.

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Дата публикации
Просмотры
10к
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