Россияне ударили дронами по Львовской области: произошло пять "прилетов"

Ночью в пятницу, 3 ноября, российская оккупационная армия атаковала дронами Львовскую область. Силам ПВО удалось уничтожить 11 вражеских беспилотников, но есть попадания.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Этой ночью ПВК "Запад", защищающее и небо над Львовщиной, удалось уничтожить 11 вражеских беспилотников. К сожалению, есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, обошлось без жертв и пострадавших. На месте "прилета" возник пожар, но его оперативно ликвидировали.

Козицкий подчеркнул, что запад Украины направлялись 16 вражеских ударных дронов. Беспилотники летели в несколько волн и часто меняли направление движения.

Напомним, из-за атаки вражеских беспилотников на Львовщине работала ПВО. Особое внимание было для Стрыя и Моршина. Мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов

Известно, что на Львовщину летели 16 БПЛА. Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что во время ночной атаки вражескими беспилотниками ночь в областном центре прошла спокойно.

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