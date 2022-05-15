Россияне осуществили кибератаку на сеть Львовского городского совета: рабочие файлы опубликовали на вражеских телеграмм-каналах

Россияне осуществили кибератаку на сеть Львовского городского совета: рабочие файлы опубликовали на вражеских телеграмм-каналах

Похищенная информация обнародована.

Враг совершил кибератаку на сеть Львовского городского совета была похищена часть рабочих файлов города.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"Кроме разрушения системы управления городом, враг ставил целью получение данных. Часть рабочих файлов города, несмотря на все системы защиты, была похищена и опубликована на вражеских телеграмм-каналах. Работаем вместе с СБУ и Киберполицией над преодолением последствий", – сообщил Москаленко.

Добавим, что 13 мая на интернет-сети и сервисы Львовского городского совета была осуществлена одна из самых масштабных хакерских атак. За два дня удалось восстановить часть сервисов, сайт мэрии работает.

Только с 24 февраля ИТ-специалисты отбили более 100 попыток хакерских атак на Львовский городской совет.

Ранее хакеры из Anonymous сломали российский видеохостинг Ruтube и заявили, что он пропал навсегда.

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