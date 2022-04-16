Россияне нанесли ракетные удары по Львовщине: истребители слетали с аэродрома в Беларуси

Россияне нанесли ракетные удары по Львовщине: истребители слетали с аэродрома в Беларуси

Противовоздушная оборона сбила четыре ракеты.

В субботу, 16 апреля, самолеты Су-35 российских оккупантов нанесли ракетные удары по Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Отмечается, что истребители оккупантов государства-террориста России взлетали с белорусского аэродрома Барановичи.

"Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты! Слава нашим ПВО! Слава Украине", — говорится в сообщении главы области.

К слову, Козицкий сообщал, что во время воздушной тревоги, начавшейся в 05:46 и продолжавшейся до 07:02, сработали силы противовоздушной обороны.

Как сообщалось, российские военные вечером пьяницы, 15 апреля, обстреляли деревню в Полтавской области. Разрушены здания. Один человек погиб. Одна – ранена, но без госпитализации.

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