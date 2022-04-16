Россияне нанесли ракетные удары по Львовщине: истребители слетали с аэродрома в Беларуси

Противовоздушная оборона сбила четыре ракеты.
В субботу, 16 апреля, самолеты Су-35 российских оккупантов нанесли ракетные удары по Львовской области.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Отмечается, что истребители оккупантов государства-террориста России взлетали с белорусского аэродрома Барановичи.
"Подразделения зенитных ракетных войск Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты! Слава нашим ПВО! Слава Украине", — говорится в сообщении главы области.
К слову, Козицкий сообщал, что во время воздушной тревоги, начавшейся в 05:46 и продолжавшейся до 07:02, сработали силы противовоздушной обороны.
Как сообщалось, российские военные вечером пьяницы, 15 апреля, обстреляли деревню в Полтавской области. Разрушены здания. Один человек погиб. Одна – ранена, но без госпитализации.
Читайте также:
- В Днепре ночью раздались взрывы: какая ситуация в городе и области
- Боевые действия в Мариуполе набирают ярость, оккупанты готовятся к штурму "Азовстали"- советник мэра
- Россияне уничтожают инфраструктуру: в Васильевке повреждены очистные сооружения, в Гуляйполе отсутствует мобсвязь