Россияне "демилитаризовали" детсад во Львове: Садовый о деталях удара ракетами

В городе есть разрушение человеческих жилищ.

Во время ракетного удара по Львову ночью 15 августа был уничтожен детский сад. Одна из российских ракет попала в детский павильон дошкольного учебного заведения.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Ракета точно вонзила в этот павильон (детского садика — Ред.). Сейчас есть воронка глубиной девять метров, 20 метров — диаметре. Там даже есть остаток этой ракеты. Также уничтожен детский сад, все окна вылетели", — рассказал мэр.

По словам Садового, в результате атаки разрушен дом: верхние этажи все выгорели, окна вылетели. Прошло без жертв, отметил мэр.

"Сейчас мы для всех людей дадим возможность временно проживать в безопасных условиях и будем приступать к восстановительным работам. Все восстановим, окна поменяем. Масштабы достаточно большие", — подчеркнул Андрей Садовый.

Напомним, ночью 15 августа во Львовской области воздушная тревога продолжалась с 04:02 до 05:49. Впоследствии в Сети местные жители сообщили, что во Львове прозвучали два взрыва.

Утром в ОВА рассказали о последствиях атаки. В частности, известно, что во Львове, Суховоле и Ставчанах пострадали дома людей.