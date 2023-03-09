Россия ракетой убила родителей и зятя: дочь погибших во Львовской области со слезами рассказала о трагедии

Из двух семей выжили только собаки покойных.

Российские оккупанты в ночь на 9 марта ракетой обстреляли село Великая Ольшаница Львовской области. Террористы ударили по жилым домам и убили две семьи в собственных домах.

Об этом сообщает львовский телеканал NTA.

На место трагедии приехала дочь одной из семей, погибших из-за ракетной атаки. Она в одно мгновение потеряла отца, мать и мужа сестры. Женщина собирает вещи на месте разрушенного дома и рассказывает, что ее родители переехали из города в село, потому что считали, что там безопаснее.

"Оля, сестра, позвонила и говорит, что звонили из полиции и сказали, что нет пол дома. Когда я приехала сюда, разбирали завалы. Я видела своих родителей", — говорит дочь погибших Ольга.

Фото: скриншот с видео

Из двух семей выжили только собаки. Они до сих пор бегают по руинам и ищут своих хозяев.

"Возле одной из собак нашли тело хозяина. Она сидел возле мужчины", — говорит местный житель, который помогал спасателям разбирать завалы.

Одно из животных не уходит с места трагедии и до сих пор охраняет вещи своих хозяев.

"Это собака моих мамы и папы. Она лежит на том одеяле, которым накрывались мои родители", — говорит Ольга.

Жители села говорят, что слышали сильнейшие взрывы. Впоследствии они увидели пожар. Староста села говорит, что на территории населенного пункта нет никаких ни инфраструктурных, ни военных объектов.

Ракетный обстрел Львовщины 9 марта

В ночь на 9 марта российские оккупанты выпустили по Украине 84 ракет. Часть враждебных целей сбила ПВО, остальные – попали в энергетические объекты.

Во Львовской области российская ракета упала прямо на частные жилые дома в селе на Золочевщине. На месте происшествия погибли 5 человек, полностью уничтожены два дома и повреждены соседние сооружения.

Читайте также: