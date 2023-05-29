Россия на Львовщине ракетой "демилитаризировала" трактор и хлев (фото)

В ночь на 29 мая российские оккупанты нанесли очередной удар по Львовщине. Над Золочевским районом ПВО сбило вражескую ракету. В результате падения обломков сгорело хозяйственное здание, пострадавших нет.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели Львовщины опубликовали фото тушения пожара на месте падения обломков.

"В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, повреждена кабина трактора. Огнеборцам удалось предотвратить уничтожение огнем 2 хозяйственных зданий и жилого дома", — говорится в сообщении ведомства.

Оккупанты ударили по Львовщине / Фото: facebook.com/ГСЧС

Напомним, последний раз Россия атаковала Львовщину 25 мая. Тогда россияне запустили дроны-камикадзе. Во Львовской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили 10 Shahed-136/131.

Ранее сообщалось, что 29 мая взрывы прогремели в Хмельницкой области. В областной военные администрации рассказали, что ударили по объектам региона. Один из них – военный.