Россия атаковала "Шахедами" Львов: появились первые фото последствий

Оккупанты атаковали город около 5 утра, выпустив по нему БПЛА.

В ночь на 19 сентября Россия массированно атаковала Львов ударными дронами "Шахед". К сожалению, есть попадания.

Первые фото последствий опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел и ГСЧС.

По данным ведомства, оккупанты атаковали город около 5 утра, выпустив по нему БПЛА.

"Львов. Около 5 утра российские БпЛА атаковали город. Есть пострадавшие в результате падения обломков. Повреждены 3 складских здания с последующим возгоранием на площади 9 тыс. 450 м кв.", — говорится в сообщении.

Как сообщили в МВД, по состоянию на утро 19 сентября идет ликвидация пожара.

Последствия атаки по Львову 19 сентября 2023 / Фото: МВД

Последствия атаки по Львову 19 сентября 2023 / Фото: ГСЧС

Последствия атаки по Львову 19 сентября 2023 / Фото: ГСЧС

Последствия атаки по Львову 19 сентября 2023 / Фото: ГСЧС

Напомним, ночью на 19 сентября Львовскую область атаковали вражеские ударные беспилотники. Произошли три попадания дронов в промышленные склады во Львове – возник пожар. Что известно о последствиях – читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: