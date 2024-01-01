Россия атаковала музей Шухевича и университет, где учился Бандера: видео последствий

В Сети показали, как выглядит музей главнокомандующего УПА Романа Шухевича и университет, где учился Степан Бандера, после российского удара вблизи Львова.

Видео опубликовало Радио Свобода.

Как рассказали в музее, большинство ценных вещей было вывезено после начала полномасштабного вторжения. Впрочем, самым ценным памятником было само здание. Сейчас он полностью разрушен.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что в результате попадания обломков БПЛА по музею травмированных и погибших нет. Здание полностью разрушено. Утрачены мемориальные вещи Романа Шухевича: стол, кресла, фотель, фортепиано, а также бюст Романа Шухевича авторства Михаила Черешневского и скульптура Степана Бандеры авторства Ярослава Троцкая.

Он подчеркнул, что остальные, около 600 единиц экспонатов, с начала полномасштабной войны перенесли в другое место. Сейчас они находятся в безопасности.

В Сети показали, как выглядит музей Шухевича и университет, где учился Бандера, после атаки РФ

По его словам, ущерб составляет 2 миллиона 258 тысяч гривен. Это только стоимость здания.

Также из-за падения обломков БПЛА в Дублянах разрушены крыша на площади 600 м2 и перекрытие на площади 120 м2, уничтожены 5 окон в доме, где расположен факультет землеустройства и туризма Львовского национального университета Природопользования. Из-за атаки возник пожар. По состоянию на утро 1 января ее оперативно потушили. Без пострадавших.

"Воевать с культурой, образованием и мирным населением – это типичная посия. Но им нас не испугать и не одолеть. Каждая такая атака – это лишь повод, чтобы еще больше донатить на ВСУ, еще больше усиливать ПВО, еще больше изучать нашу историю. Кстати, сегодня день рождения Степана Бандеры", — написал чиновник.

Напомним, в день рождения Степана Бандеры, 1 января, россияне полностью уничтожили музей Романа Шухевича во Львове.

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