Россия атаковала музей Шухевича и университет, где учился Бандера: видео последствий

Из-за атаки по музею утрачены мемориальные вещи Романа Шухевича: стол, кресла, фотель, фортепиано.
В Сети показали, как выглядит музей главнокомандующего УПА Романа Шухевича и университет, где учился Степан Бандера, после российского удара вблизи Львова.
Видео опубликовало Радио Свобода.
Как рассказали в музее, большинство ценных вещей было вывезено после начала полномасштабного вторжения. Впрочем, самым ценным памятником было само здание. Сейчас он полностью разрушен.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что в результате попадания обломков БПЛА по музею травмированных и погибших нет. Здание полностью разрушено. Утрачены мемориальные вещи Романа Шухевича: стол, кресла, фотель, фортепиано, а также бюст Романа Шухевича авторства Михаила Черешневского и скульптура Степана Бандеры авторства Ярослава Троцкая.
Он подчеркнул, что остальные, около 600 единиц экспонатов, с начала полномасштабной войны перенесли в другое место. Сейчас они находятся в безопасности.
По его словам, ущерб составляет 2 миллиона 258 тысяч гривен. Это только стоимость здания.
Также из-за падения обломков БПЛА в Дублянах разрушены крыша на площади 600 м2 и перекрытие на площади 120 м2, уничтожены 5 окон в доме, где расположен факультет землеустройства и туризма Львовского национального университета Природопользования. Из-за атаки возник пожар. По состоянию на утро 1 января ее оперативно потушили. Без пострадавших.
"Воевать с культурой, образованием и мирным населением – это типичная посия. Но им нас не испугать и не одолеть. Каждая такая атака – это лишь повод, чтобы еще больше донатить на ВСУ, еще больше усиливать ПВО, еще больше изучать нашу историю. Кстати, сегодня день рождения Степана Бандеры", — написал чиновник.
Напомним, в день рождения Степана Бандеры, 1 января, россияне полностью уничтожили музей Романа Шухевича во Львове.
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