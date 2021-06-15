Росла трава после ремонта: во Львове женщина посреди ночи самовольно перекопала газон и посадила там цветы

В городском совете решили оставить цветы и не возобновлять газон.

Во Львове на улице Шевченко, 50 женщина перекопала газон, который засадили после ремонта улицы, и посадила там цветы.

Об этом сообщили на Горячей линии Львова.

Жители Львова пожаловались, что женщина ночью самовольно перекопала газон, на котором росла трава и посадила там цветы.

На Горячей линии Львова отметили, что после ремонта улицы ЛКП "Львовавтодор" засадил клумбу травой, однако местные жители ее уничтожили, посадив там цветы.

"В ЛКП" Львовавтодор "отметили, что жителями самовольно было высажено насаждения на данной зеленой зоне. Поэтому в ЛКП" Львовавтодор "информируют, что данные повреждения зеленой зоны, вызванные третьими лицами, не подлежат гарантийным условиям восстановления подрядчиком", — сообщили львовские чиновники.

Впоследствии во Львовском городском совете добавили, что Шевченковской РА совместно с садовником района решено оставить созданную жительницей клумбу на месте при условии надлежащего ухода за ней.

Горячая линия города Львова

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