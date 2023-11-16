Роковая ошибка: во Львовской области в результате отравления грибами умерла 37-летняя женщина

Женщина приготовила блюдо из дикорастущих грибов, среди которых, вероятно, была бледная поганка.

Во Львовской областной клинической больнице скончалась 37-летняя пациентка из Червоноградского района, у которой диагностировали отравление грибами.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Симптомы отравления у женщины появились в день потребления грибов: тошнота, рвота, боли в животе, диарея, общая слабость.

При обращении за медицинской помощью она сообщила, что приготовила жареные зонтики, собранные в лесополосе в Червоноградском районе. Медики предполагают, что среди собранных грибов, вероятно, была бледная поганка.

На следующий день скорая помощь доставила женщину во Львовскую областную инфекционную больницу.

"На третьи сутки пребывания в стационаре по решению консилиума врачей пациентку перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Львовской областной клинической больницы с диагнозом "отравление грибами", — рассказала Ирина Кулиш, заведующая отделом мониторинга и реагирования на опасности Львовского областного центра.

На седьмые сутки пребывания в стационаре пациентка скончалась.

Всего на Львовщине было зарегистрировано 5 случаев отравления грибами, из них 4 закончились смертью пациентов. В 2022 году регистрировались 6 случаев, в том числе 2 – среди детей. В прошлом году все пациенты поправились.

Напомним, в сентябре во Львовской области зафиксировали первый в этом году случай смерти из-за грибов. 73-летняя жительница Трускавца скончалась после употребления съедобных грибов.

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