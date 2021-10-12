Родные донора позволили спасти чужие жизни: во Львове пересадили сердце 29-летнему пациенту

В донора было изъято сердце, печень, почки.

Во Львове медики совершили еще одну пересадку сердца. Орган получил 29-летний пациент, донором стал 54-летний мужчина с Прикарпатья.

Об этом сообщил директор Института сердца Борис Тудоров.

Орган изъяли у донора в Ивано-Франковской больнице. По данным медика, сердце получил 29-летний пациент во Львове.

"Эксплантацию выполнили в Ивано-Франковской областной больнице. Это четвертая трансплантация за месяц и 21 — за последних два года. С пациентом (29 лет) все благополучно", — сообщил Борис Тудоров.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что донором стал 54-летний житель Прикарпатья. Он умер из-за травм, которые были несовместимы с жизнью. Семья покойного дала согласие на забор органов, чтобы спасти чужие жизни. Было изъято сердце, печень, почки.

"Сердце и печень успешно трансплантированы во Львовской больнице скорой помощи. Почка трансплантирована в урологическом отделении ОКБ 31-летнему жителю г. Львова, поскольку у донора редкая 4 группа крови и у пациентов из Ивано-Франковской области, находящихся с этой группой крови на учете, при проведении исследования выявлена несовместимость между донором и реципиентом, что сделало невозможным проведение трансплантации почки", — сообщила Светлана Онищук.

Напомним, ранее во Львове медики впервые в Украине осуществили операцию по трансплантации сердца 13-летнему мальчику. Кроме того, была проведена операция пересадки легких 56-летнему львовянину. Также в Киеве успешно пересадили сердце 12-летней девочке.

Новости Украины: в Киеве 12-летней девочке со сложной патологией пересадили сердце

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