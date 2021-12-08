Родился с патологией и не знал об этом: во Львове прооперировали парня с аномально сросшимися почками

Родился с патологией и не знал об этом: во Львове прооперировали парня с аномально сросшимися почками

В будущем молодой человек мог бы совсем потерял почку, если бы не обратился к медикам.

Во Львове врачи прооперировали 23-летнего парня, который родился с аномально сросшимися почками и до сих пор этого не знал. Парень обратился к медикам с повышенной температурой и ноющей болью в спине.

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Об этом сообщается на странице первого территориального медицинского объединения Львова.

"К нам попал молодой львовянин с врожденной патологией — подковообразной почкой. Нижние части его органов соединились между собой. Такая врожденная особенность часто сопровождается нетипичным отхождением мочеточника, осложняющим отток мочи из почки. Как следствие: провоцирует развитие гидронефроза — увеличение почки, что приводит к потере ее функции в будущем", — говорится в сообщении.

По словам медиков, патологию, которая обычно проходит бессимптомно, у парня выдавали повышенная температура и боль в спине.

Врачи установили диагноз пациенту и отправили его на операцию, без которой в будущем он совсем потерял бы почку.

Такая врожденная подковообразная почка требовала особой хирургической тактики лечения, говорят медики. Поэтому урологи решили провести оперативное вмешательство лапараскопически, то есть через небольшие разрезы, это малотравматично и способствует более быстрому выздоровлению.

фото/1 территориальное медицинское объединение города Львова

"Таким образом мочеточник освободили от сжимавших его окружающих тканей. Дальше же – выполнили сложную реконструкцию верхней части самого мочеточника. Операция прошла успешно", — рассказали медики.

По словам врачей, пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

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