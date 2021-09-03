"Родился полностью здоровым": во Львове умер младенец, родители обвинили медиков в халатности

Мать новорожденного мальчика считает, что ее сыну в больнице занесли инфекцию и ненадлежащим образом следили за малышом.

Во Львове через две недели после рождения умер младенец. Родители мальчика уверяют, что их сын родился здоровым и считают, что ему занесли инфекцию в больнице и обвиняют медиков в халатности. Между тем в медучреждениях, где находился мальчик, говорят, что действовали согласно протоколу, сообщает "Дело".

25-летняя роженица Ирина рассказала о трагедии, которая произошла в ее семье. Женщина родила малыша 12 августа на 35 неделе беременности с помощью кесарева сечения во Львовском областном клиническом перинатальном центре. По ее словам, с ребенком все было в порядке, и они готовились к выписке, но уже через 4 дня состояние состояние мальчика ухудшилось.

Ребенок родился весом 2, 5 кг и 46 см. Для подстраховки в первый день малышу давали кислород, но на второй, по словам матери, кислород прекратили подавать, потому что мальчик самостоятельно хорошо дышал.

Женщина рассказывает, что через два дня ее сын начал питаться грудным молоком. На шестые сутки съедал по 30 мл и набирал вес.

"Родился полностью здоровим.16 августа мне его должны были дать на палату и скоро должны были выписывать. В 14 ч я увидела, что ребенок сам не свой, животик был вздутий. Медперсонал на мои замечания не обращал внимания, занимался выпиской людей пока не пришла в 20:00 новая ночная смена и в 21:00 они начали лечить дитя, которое уже было в критическом состоянии", — рассказывает роженица.

По словам женщины, в 1:00 ночи пришла врач без средств индивидуальный защиты.

"Была без перчаток и маски, с буруднимы руками, от нее несло перегаром. С шлучночка у ребенка шла кровь. Ему давали сильные антибиотики. К утру состояние не изменилось и они вызвали Охматдет", — рассказывает мама ребенка.

По словам женщины, во Львовской областной детской больницы Охматдет ей сообщили, что у ребенка — инфекция и проблемы с кишечником.

"Хотя никакой инфекции при рождении не было. Думаю, ее занесли на 3-м этаже. Врачи дали 5% гарантии, что ребенок выживет", — рассказывает женщина.

По ее словам, до 18 августа состояние ребенка, во время лечения сильными антибиотиками, было стабильным. Но такое количество лекарств негативно повлияло на здоровье малыша, считает женщина.

"Из-за обилия лекарств начали отказывать почки и ребенок был в отеках. С 23 августа они начали уже давать ему смесь. В четверг, 26 августа, я в последний раз приходила в больницу и он был в хорошем состоянии только немного желтоватый", — рассказывает Ирина.

Также женщина жалуется на условия, в которых находился ее сын.

"Его бокс был крайний у двери и было полностью выключено отопления, хотя ребенок сильно замерз и был без одежды. Мои пеленки и одежду принимать не хотели. Замотала туго в старые советские застиранные пеленки. Лекарства, глюкозу, подгузники, которые мы покупали огромными пачками, на следующий день куда-то исчезали. Очень хамское отношение было", — говорит роженица.

По ее словам, ребенку сделали УЗИ головы, желудка, все анализы и показатели были в норме, но уже вечером следующего дня, 27 августа, женщине сообщили, что утром ребенок снова был в критическом состоянии и около 20-21:00 ч. мальчик умер.

"В субботу я должна была похоронить ребенка, но мне сына отдали только в понедельник. При том, что я дважды звонила и договаривалась, что мы приедем. Когда в понедельник я приехала забрать тело, то ужаснулась. Это хуже чем гараж. Вокруг бегают крысы. Ребенок был не обработан, замотанный в ужасные тряпки, как для пола, а вокруг сплошная свалка. Со мной общались матами", — жалуется Ирина.

фото/"Дело"

фото/"Дело"

Родители малыша называют смерть ребенка загадочной и считают, что медики неправильно следили за здоровьем их ребенка.

"Почему так произошло и почему медики не следили за малышом, мы не знаем. В больнице даже условия для младенца были ужасные, в таких условиях разве овощи можно держать, а не детей", — сказал отец мальчика Владимир.

Из-за смерти ребенка, семья в полицию не обращалась.

"В полицию мы заявление ни писали, думаем, что это проигрышный вариант и ничего это не даст. Бог им судья", — подытожил отец умершего ребенка.

В обоих медучреждениях говорят, что медики действовали согласно протоколу, а о деталях трагедии рассказывать отказываются, ссылаясь на врачебную тайну.

"Все было сделано по протоколу, по показаниям было проведено кесарево сечение. 17 августа ребенок был выписан", — рассказал Александр Симкин — заместитель директора по медицинской части Львовского перинатального центра, где родился малыш.

Напомним, во Львове известного врача, заведующего одного из отделений перинатального центра роженица обвиняет в смерти младенца и в неэтичном поведении.

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