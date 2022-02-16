Во Львове три месяца выхаживали крошечных мальчиков, родившихся весом около килограмма (фото)

Во Львове три месяца выхаживали крошечных мальчиков, родившихся весом около килограмма (фото)

Дети прошли непростой путь, но вернулись домой.

Во Львове три месяца выхаживали двух малышей, родившихся весом 950 г и 1100 г.

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Об этом рассказали в Львовском областном клиническом перинатальном центре.

"Сегодня имеем приятное событие – выписку Матвея и Максима, которые находились во Львовском областном клиническом перинатальном центре 85 суток", – говорится в сообщении.

Как рассказали в медучреждении, маму мальчиков привезла скорая помощь. Сначала ее госпитализировали в отделение патологии беременности.

"Безводный период первого ребенка составил 22 дня. На 27-28 неделях беременности проведено ургентное кесарево сечение. Вес при рождении мальчиков 950 г и 1100 г. Дети прошли непростой путь", — рассказали в перинатальном центре.

Но родителям и медикам удалось выходить малышей.

"Много усилий со стороны родителей и персонала и вот здоровые и счастливые братики выписываются домой. Вес на момент выписки 2270 и 2740 г", — говорится в сообщении.

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