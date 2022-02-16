Во Львове три месяца выхаживали крошечных мальчиков, родившихся весом около килограмма (фото)

Дети прошли непростой путь, но вернулись домой.
Во Львове три месяца выхаживали двух малышей, родившихся весом 950 г и 1100 г.
Об этом рассказали в Львовском областном клиническом перинатальном центре.
"Сегодня имеем приятное событие – выписку Матвея и Максима, которые находились во Львовском областном клиническом перинатальном центре 85 суток", – говорится в сообщении.
Как рассказали в медучреждении, маму мальчиков привезла скорая помощь. Сначала ее госпитализировали в отделение патологии беременности.
"Безводный период первого ребенка составил 22 дня. На 27-28 неделях беременности проведено ургентное кесарево сечение. Вес при рождении мальчиков 950 г и 1100 г. Дети прошли непростой путь", — рассказали в перинатальном центре.
Но родителям и медикам удалось выходить малышей.
"Много усилий со стороны родителей и персонала и вот здоровые и счастливые братики выписываются домой. Вес на момент выписки 2270 и 2740 г", — говорится в сообщении.
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