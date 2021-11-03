Рисовала картины, чтобы жить: во Львове из-за COVID-19 умерла учительница, которая боролась с онкологией

Женщина проходила курс химиотерапии, поэтому не могла вакцинироваться.
Во Львове из-за осложнений от коронавируса умерла учительница украинского языка и литературы, художница Ольга Ган.
Об этом в Facebook сообщила писательница Христя Венгринюк.
"Ты одна из самых хороших людей, которых я знаю. Ты была так сильна! Несмотря на все нелегкие жизненные моменты, в тебе было столько энергии и идей. Тебя любили все и я очень люблю тебя, дорогая", — написала Христя Венгринюк.
Покойная не могла привиться, поскольку проходила курс химиотерапии.
Как сообщает издание tvoemisto.tv, Ольга Ган 18 лет проработала учительницей украинского языка и литературы во львовском лицее №45. В 2020 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. Тогда женщина начала рисовать картины и продавала их, чтобы выжить, поскольку ее лечение было дорогим. Помогали женщине и ее друзья.
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