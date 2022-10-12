РФ била ракетами по Львовщине из Каспийского моря: восстановили ли электричество в области

Глава Львовщины рассказал о возобновлении электроэнергии в населенных пунктах, где она исчезла в результате российских обстрелов.

Во вторник, 11 октября, во время воздушной тревоги враг нанес ракетные удары по территории Львовщины – тремя ракетами. Их выпустили из акватории Каспийского моря. Еще одну ракету воины ПВО сбили.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам на всех фронтах — за защиту днем и ночью, за достойный отпор оккупантам, за освобождение украинских территорий. С ликвидацией последствий ударов оперативно борются наши специалисты. Электроснабжение во всех населенных пунктах уже возобновили", — проинформировал он.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Львовщины

В понедельник, 10 октября, российские войска обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовской области. Из-за ракетных ударов были повреждены четыре подстанции. 90% Львова осталось без электричества. В общей сложности без электроэнергии осталось 1040 населенных пунктов области. Были большие перебои с Интернетом и мобильной связью. Энергетики уже к концу суток ликвидировали аварию.

Однако на следующий день, 11 октября, оккупанты повторно обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовской области. Поэтому 30% Львова остались без света. Председатель ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне уничтожили две подстанции, которые еще поставляли электроэнергию за границу. Новая атака привела к серьезным последствиям – четыре подстанции в пределах Львовщины вывели из строя. Чтобы они снова корректно заработали, нужны месяцы, потому что это сложное оборудование, которого нет в наличии.

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