Резня у развлекательного клуба: во Львове ударили ножом полицейского и еще одного мужчину (фото)

Резня у развлекательного клуба: во Львове ударили ножом полицейского и еще одного мужчину (фото)

Двое злоумышленников сопротивлялись при задержании.

Во Львове двое мужчин возле развлекательного заведения напали и ударили ножом мужчину, а затем ранили ножом и полицейского, который пытался остановить их, находясь вне службы. О раненых пострадавших полицию сообщили медики.

Также читайте В Киеве мужчина напал на полицейского во время следственных действий

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

"Ночью 17 августа в одном из львовских магазинов произошла конфликтная ситуация между двумя мужчинами и компанией друзей. В результате инцидента мужчины начали угрожать компании физической расправой, а уже через несколько дней у одного из развлекательных заведений Львова злоумышленники подошли к 25-летнему мужчине, с которым у них раньше возникла потасовка, и ударили его ножом", — говорится в сообщении.

Рядом, во внеслужебное время, находился работник полиции, который попытался задержать нападавших, однако те нанесли ему ножевое ранение в живот.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Правоохранители установили нападающих, ими оказались 45-летний житель Львова и 36-летний киевлянин. Оказалось, что один из них уже неоднократно имел проблемы с законом. Во время задержания злоумышленники сопротивлялись работникам полиции.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

По факту преступления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее во Львове 38-летний мужчина, причастен к совершению домашнего насилия, избил полицейского, который приехал на вызов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку