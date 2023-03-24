Резкое похолодание во Львовской области: когда ожидать непогоду

Синоптики предупреждают, что со следующей недели во Львове и области ожидается резкое похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, дневная температура воздуха снизится примерно на 10°С, ночью отметки термометра опустятся до минусовых значений, также ожидаются дожди с мокрым снегом.

В понедельник, 27 марта, будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Дневная температура воздуха составит 10-12°С тепла.

Во вторник, 28 марта, будет облачно, возможен дождь с мокрым снегом. Ночью температура воздуха составляет от 1°С до 3°С мороза, а днем от 2°С до 4°С тепла.

Ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что пока расслабляться рано, потому что пока остается противостояние между зимой и весной. В ближайшие несколько дней вероятны осадки смешанной фазы именно в западных областях.

Аномальная погода ночи столице.

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