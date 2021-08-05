"Решение несправедливое": львовских патрульных, которых приговорили к 8 годам тюрьмы, не уволят со службы

"Решение несправедливое": львовских патрульных, которых приговорили к 8 годам тюрьмы, не уволят со службы

В патрульной полиции будут подавать апелляцию на решение Галицкого районного суда г. Львова.

В патрульной полиции Украины сделали заявление из-за решение суда, которым шесть патрульных с Львова приговорили к 8 годам тюрьмы за смерть парня, который при задержании проглотил сверток с наркотиками.

Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции.

"Полицейские в тот день выполняли свои служебные обязанности в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых документов. Мы не согласны с таким решением суда, считаем его несправедливым и будем добиваться справедливости", — говорится в сообщении.

В патрульной полиции сообщили, что шесть львовских патрульных не уволили со службы.

"Мы будем добиваться справедливости в судьи апелляционной инстанции. Пока решение суда не вступит в законную силу, а мы верим, что суд апелляционной инстанции пересмотрит это решение, то для наших патрульных ничего не изменится. Они будут продолжать нести службу, их не отстранят", — сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Напомним, Галицкий районный суд Львова во вторник, 3 августа, объявил приговор шестью патрульным, которых обвиняли в смерти 22-летнего мужчины. Их приговорили к 8 годам лишения свободы. Инцидент произошел 9 февраля 2018 в игорном заведении. Там патрульные обнаружили в 22-летнего парня подозрительный сверток. Во время задержания молодой человек проглотил его. Мужчине стало плохо и патрульные пытались его спасти, но он умер. Экспертиза установила, что в свертке был каннабис, который перекрыл парню дыхательные пути и он задохнулся.

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