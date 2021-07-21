Реки могут выйти из берегов: жителей Львовской области предупреждают о паводках и селевых потоках

Реки могут выйти из берегов: жителей Львовской области предупреждают о паводках и селевых потоках

Из-за обильных осадков в реках бассейна Днестра продолжает увеличиваться уровень воды.

Сегодня, 21 июля, в местах выпадения сильных ливней на Львовщине ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Кроме этого, в горах возможно образование отдельных селевых потоков. Поэтому объявлено II уровень опасности — оранжевый.

"На протяжении 21 июля на реках бассейна Днестра ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,5-1,5 м, в нижних течениях рек Стрвьяж и Свеча — на 1,5-2,5 м над уровнями", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области в реке Прут из-за обильных дождей вода уже поднялась на метр, в связи с этим существует угроза паводка. В области объявлено штормовое предупреждение.

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