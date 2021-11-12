Реформа питания учащихся: почти половина школьных поваров не умеют готовить по новому меню

Реформа питания учащихся: почти половина школьных поваров не умеют готовить по новому меню

В 2022 году в школьных столовых должно появиться принципиально новое меню, блюдами из которого сегодня угостили 700 участников регионального форума во Львове.

В пятницу, 12 ноября, во Львове начал свою работу региональный форум "Реформа системы школьного питания", который инициировала супруга президента Украины Елена Зеленская.

Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

На форум, который проводят Министерство образования и науки, Национальная ассоциация общественного питания и Львовская ОГА, съехались 700 представителей органов местного самоуправления, облгосадминистраций, управлений и департаментов образования и Госпотребслужбы из 9 областей западного региона.

Участники этого собрания непосредственно убедились в возможностях современных поварских технологий - кулинары ОО "Национальная ассоциация общественного питания" приготовили для них обед за 45 минут из девяти блюд, которые с нового года должны появиться в новом школьном меню. Его, напомним, разработали команда шеф-повара Евгения Клопотенко, эксперты Министерства здравоохранения, диетологи и технологи.

Технологические карты принципиально нового школьного меню уже доступны на сайте Минздрава. Здесь также на этой неделе опубликовали ориентировочное четырехнедельное сезонное меню для заведений дошкольного образования.

Во время форума были объявлены результаты всеукраинского исследования, подтверждающего, что почти половина школьных поваров не умеют готовить по новому меню.

По данным исследования, проведенного среди детей, родителей, управленцев и работников учебных заведений, оказалось, что:

40% учебных заведений не хватает поваров;

29% управленцев утверждают, что общее отношение родителей к питанию в учебных заведениях улучшилось;

83% общин положительно воспринимают реформу, целиком или преимущественно понимают ее цель – создать качественное, полезное и вкусное питание для школьников;

48% поваров нуждаются в дополнительном обучении для соблюдения новых стандартов питания.

Это исследование проводили совместно Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), швейцарско-украинский проект DECIDE – "Децентрализация для развития демократического образования", украинско-швейцарский проект "Действуем для здоровья" и исследовательская компания Info Sapiens при поддержке Посольства Швейцарии в Украине.

Напомним, ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко разработал четырехнедельное меню для школ, составленное при участии детских диетологов и технологов.

Читайте также:

Реформа школьного питания: появятся ли в меню украинских школьников болоньезе, минестроне и шпундер

Без сосисок и консервов: каким будет новое школьное меню для детей

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку