Ребенок умер через три дня после рождения: на Львовщине будут судить врача

На Львовщине врача (гинеколог) будут судить за небрежное исполнение служебных обязанностей, повлекшее смерть новорожденного.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

У 38-летнего врача на дородовом наблюдении находилась беременная женщина, которую обвиняемая госпитализировала и принимала роды.

Следователи установили, что беременная имела основания, относящие ее к группе акушерского и перенатального риска. Также женщина жаловалась на ухудшение ощущений движений плода, но врач не направила пациентку в отделение патологии беременных.

"Имея все условия и возможности, не оценила изменение состояния плода, при проведении соответствующего исследования и гинекологического осмотра. Так и во время госпитализации беременной и ведения у нее родов, не диагностировала и не установила существующий диагноз", — говорится в сообщении.

Такие поступки врача привели к рождению ребенка в тяжелом состоянии. Младенец умер через 3 дня после родов.

Врача будут судить по факту невыполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло за собой тяжкие последствия для несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 140 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до трех лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Днепре женщину, которая сделала смертельную инъекцию своему полуторагодовалому сыну, приговорили к восьми годам лишения свободы.

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