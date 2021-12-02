Ребенок попал в реанимацию: водителя, сбившего на Львовщине 11-летнего мальчика и скрывшегося, разыскали

Ребенок попал в реанимацию: водителя, сбившего на Львовщине 11-летнего мальчика и скрывшегося, разыскали

За жизнь тяжело травмированного мальчика борются медики.

Полиция разыскала водителя, который на Львовщине сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Им оказался 26-летний иностранец. Водителя грузовика "Вольво", причастного к ДТП, полицейские обнаружили в Волынской области, недалеко от государственной границы Украины.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовщины, в результате аварии 11-летний мальчик получил тяжелые травмы, за его жизнь борются медики.

"Сегодня, около 10 часов утра, полицейские Львовщины совместно с коллегами из Волынской области в городе Владимир-Волынский обнаружили грузовик "Вольво", который двигался в направлении границы для выезда из Украины, и остановили транспортное средство", — говорится в сообщении.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

В настоящее время правоохранители решают вопрос о задержании злоумышленника.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. За совершенное водителю грозит тюрма сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Напомним, 1 декабря около 21:00 на улице Львовской в городе Большие Мосты Червоноградского района водитель сбил 11-летнего местного мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия. В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы. Мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение, где его пытаются спасти медики.

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