Во Львовской области мужчина на глазах у 10-летней дочери убил беременную жену: фото

Во Львовской области мужчина на глазах у 10-летней дочери убил беременную жену: фото

Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

В одном из сел Самборского района Львовской области 10 декабря 40-летний мужчина жестоко убил свою беременную 31-летнюю жену и перерезал себе горло. Свидетелем расправы стала 10-летняя дочь супругов, сбежавшая к бабушке и дедушке.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, в 7:50 между супругами произошел конфликт. Тогда мужчина выхватил нож и зарезал свою 31-летнюю жену. Свидетелем расправы стала 10-летняя дочь супругов. Она успела убежать из дома и прибежала к бабушке и дедушке, которым рассказала об инциденте. Те вызвали полицию.

ГУ Национальной Львовской полиции

Правоохранители в доме супругов нашли мертвой 31-летнюю женщину, 40-летний мужчина перерезал себе горло, но был жив. Его госпитализировали.

В полиции открыли производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

ГУ Национальной Львовской полиции

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