Ребенок не мог дышать из-за патологического сужения трахеи – во Львове провели сложную операцию

Во Львове хирурги детской больницы Святого Николая прооперировали 9-летнего мальчика, который не мог дышать из-за патологического сужения трахеи – отверстие было менее 2 мм при норме – 1-1,4 см.

Об этом сообщила пресс-служба Первого медобъединения Львова.

По словам хирургов, недавно такие операции проводили только в Киеве.

"В детскую Больницу Святого Николая 9-летнего Артема доставили каретой скорой помощи. Мальчик был в критическом состоянии. Он едва дышал. Наши специалисты немедленно провели первичное обследование и обнаружили у ребенка сужение трахеи. Отверстие в дыхательных путях было менее 2 мм — 1-1,4 см. В любой момент мальчик мог задохнуться", – рассказали врачи.



По словам врачей, спасти ребенка могла только сверхсложная операция. Однако, прежде чем провести вмешательство, нужно было обследовать дыхательные пути напрямую. И это явилось вызовом. Потому что вводить лишний предмет нельзя. Есть риск отека в зоне сужения трахеи, которая могла бы привести к трагическим последствиям.

Поэтому специалисты решили провести уникальную диагностическую процедуру без хирургического вмешательства – сделали КТ специальным аппаратом с 3D-изображением.

Во время операции детские хирурги удалили патологическое сужение и сшили оба конца трахеи. Анестезиологи во время операции интубировали трахею мальчика, чтобы обеспечить непрерывную вентиляцию легких.

"После операции ребенок довольно быстро восстановился. Уже на 15 день Артем вернулся домой. Теперь он дышит свободно", — говорится в сообщении.

Напомним, 21-летней девушке из Львовщины сформировали челюсть из собственной ноги (фото).

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