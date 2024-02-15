Разыскивали больше недели: во Львове обнаружили мертвым парня из Франковщины

Во Львове обнаружили мертвым 16-летнего жителя Ивано-Франковской области Назария Малинкина, разыскиваемого полицейскими. Парень 7 февраля 2024 года вышел из дома и больше не вернулся.

Об этом сообщили на Facebook-странице полиции области.

Родственники обратились в полицию с заявлением о его исчезновении и подростка объявили в розыск.

"15 февраля разыскиваемого парня обнаружили во Львове без признаков жизни. Тело направили на экспертизу. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Следователи осуществляют досудебное расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".

Известно, что Назарий Малинкин — призер чемпионата Украины среди молодежи 2023 года и победитель турнира Кужельного 2023 года, сообщили в Telegram-канале Федерации бокса Украины.

Ранее стало известно, что в одесском общежитии убили мужчину. Его тело обнаружили на лестнице.

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