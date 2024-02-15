Разыскивали больше недели: во Львове обнаружили мертвым парня из Франковщины

Обстоятельства смерти устанавливают правоохранители.
Во Львове обнаружили мертвым 16-летнего жителя Ивано-Франковской области Назария Малинкина, разыскиваемого полицейскими. Парень 7 февраля 2024 года вышел из дома и больше не вернулся.
Об этом сообщили на Facebook-странице полиции области.
Родственники обратились в полицию с заявлением о его исчезновении и подростка объявили в розыск.
"15 февраля разыскиваемого парня обнаружили во Львове без признаков жизни. Тело направили на экспертизу. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
Следователи осуществляют досудебное расследование по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".
Известно, что Назарий Малинкин — призер чемпионата Украины среди молодежи 2023 года и победитель турнира Кужельного 2023 года, сообщили в Telegram-канале Федерации бокса Украины.
Ранее стало известно, что в одесском общежитии убили мужчину. Его тело обнаружили на лестнице.
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