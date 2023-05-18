Разыскиваемый за преступления львовянин попался полиции, перейдя дорогу с нарушением

Мужчина был в розыске за мошенничество.

Патрульные остановили во Львове пешехода, перешедшего дорогу в неустановленном месте.

Оказалось, что нарушитель находится в розыске за уголовное преступление, его доставили в отдел полиции.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

"Вечером 17 мая на ул. Княгини Ольги патрульные увидели мужчину, который нарушил правила дорожного движения. Он перешел дорогу в неустановленном месте. Во время проверки документов полицейские установили, что 54-летний житель Львова находится в розыске за мошенничество, совершенное повторно или группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК)", — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, во Львове награжденный благодарностью от мэра школьник получил приговор за наркоторговлю.