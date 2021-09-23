Разозлило замечание: во Львовской области осудили женщину, которая убила 8-летнюю девочку, ее мать и соседку

Разозлило замечание: во Львовской области осудили женщину, которая убила 8-летнюю девочку, ее мать и соседку

Ребенок сделал женщине замечание из-за алкоголя.

Во Львовской области суд приговорил к пожизненному заключению женщину, которая убила трех людей: 8-летнюю девочку, ее 28-летнюю мать и их 70-летнюю соседку.

Также читайте Ударила ножом в живот: в Днепропетровской области женщина жестоко убила своего приятеля

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

Во время суда следствие установило, что 53-летняя жительница Сокальского района в декабре 2015 года распивала алкоголь со своей 28-летней знакомой. Когда младшая женщина вышла на улицу, ее 8-летняя дочь сделала замечание 53-летней женщине из-за алкоголя. Это разозлило гостю и она обогревателем убила ребенка. Когда мать девочки вернулась в дом, нападающая ударила обогревателем и ее, а потом добивала вилами.

На следующий день убийца вернулась на место преступления, чтобы убедиться, что мать и ребенок мертвы. Там ей показалось, что девочка еще дышит, поэтому она ножом порезала шею ребенка. Выходя из дома своих жертв, женщина заметила 70-летнюю соседку, которая за ней наблюдала. Тогда она кирпичом убила и эту женщину.

Суд признал подозреваемую виновной и приговорил ее к пожизненному лишению свободы.

Напомним, во Львовской области 33-летний мужчина жестоко убил односельчанина.

Зверское убийство на Львовщине

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку