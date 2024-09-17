Размером с перепелиное яйцо: во Львове врачи удалили 11-летнему мальчику редкую опухоль (фото)

Во Львове врачи удалили 11-летнему мальчику редкую опухоль на лице размером, как перепелиное яйцо.

Об этом пишут в Первом медобъединении Львова.

Пациент – 11-летний львовянин Максим Белецкий. Еще два года назад мама мальчика заметила, что у сына на щеке у левого уха появилась "гулька". Через несколько месяцев новообразование увеличилось. Тогда мама отвела Максима к врачам. Во время проведения УЗИ те обнаружили на лице ребенка 12-миллиметровую опухоль и посоветовали пока наблюдать.

Через год после обследования "гулька" на щеке стала еще больше – размером с перепелиное яйцо. Тогда мама школьника обратилась за помощью к специалистам Больницы Святого Николая.

11-летний пациент Максимко Белецкий

Те обследовали юного пациента и установили окончательный диагноз – аденома околоушной слюнной железы. По словам медиков, это – редкая доброкачественная опухоль, которая может превращаться в злокачественную. Новообразование на лице Максима достигало уже 4 сантиметров и начало пережимать лицевые нервы. В таких условиях нужно было как можно быстрее удалять эту аденому.

11-летний пациент Максимко Белецкий / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Самым большим вызовом для хирургов стала критическая зона расположения опухоли. Она разрослась в месте, где лицевой нерв разветвляется. Если задеть любую из веточек, нарушится мимика всего лица. Так что удаление опухоли в таком месте требует ювелирной хирургической работы.

"Оперировать мы решили под микроскопом, чтобы увеличено видеть эту критически важную зону, в которой оперируем. Кроме этого, просто во время вмешательства мы специальным электростимулятором раздражали веточки лицевого нерва, чтобы контролировать, не затрагиваем ли их", — рассказал хирург Александр Калинчук.

Операция длилась 2 часа. За это время врачам удалось успешно отделить опухоль от окружающих тканей и нервов, не повредив их. Уже на другой день после операции Максима выписали домой полностью здоровым.

Ранее сообщалось, что на Львовщине 10-летний мальчик уколол палец и попал в больницу в тяжелом состоянии.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.