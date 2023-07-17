Разлив коллектора и попадание молнии по трансформаторам: последствия сильной грозы во Львове

Во Львове ликвидируют последствия непогоды.
Во Львове в понедельник, 17 июля, произошла сильная гроза. Поэтому часть города подтоплена, а в некоторых домах есть проблемы с электричеством.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Из-за аномальных осадков произошел разлив коллектора на ул. Торфяной и произошло подтопление. Из-за непогоды некоторые дома имеют перебои с электроснабжением.
"Из-за того, что одномоментно выпало большое количество осадков, в нескольких домах ливневая канализация не справилась с тем количеством воды, на нескольких дорогах частично забились дождеприемники и не могли принимать воду. Есть случаи сорванных потоком воды канализационных люков", — сообщили во Львовском городском совете. .
Также городской голова Львова Андрей Садовый сообщает о попадании молнии по двум трансформаторам.
"Есть сообщения о попадании в 2 трансформатора. Могут быть перебои с электричеством. Аварийные бригады работают!", — написал мэр Львова.
В настоящее время коммунальщики устраняют последствия непогоды. Работники "Львовэлектротранса" проверяют трамвайные пути, чтобы электротранспорт мог выйти на маршрут.
Напомним, во Львове вечером, 17 июля, началась сильная гроза с молнией и громом. Поэтому часть улиц в городе поплыла.
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