Разгромил первый этаж и избил пациентов: во Львовской области мужчина ворвался в больницу и устроил дебош (фото)

По данным главы Комарновской громады, у нападающего были проблемы с психическим здоровьем.
В городе Комарно Львовской области мужчина ворвался в помещение больницы. Он разбил первый этаж и избил пациентов.
Об этом сообщил глава Комарновской ТГ Игорь Черевичник.
По словам главы ТГ, инцидент произошел утром во вторник, 16 ноября. Мужчина ворвался в помещение больницы и набросился на пациентов, большинство из которых – это немощные женщины.
"Разбит весь первый этаж. Избиты все пациенты, из которых большинство немощные женщины. Нападающего забрала полиция. Ждем руководство полиции и больницы", — написал Игорь Черевичник.
По данным главы Комарновской громады, у нападающего были проблемы с психическим здоровьем.
"Со слов свидетелей происшествия, он проходил лечение в психбольнице Львова", — добавил Игорь Черевичник.
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