Разъезжала центром Львова под российскую музыку: скандал с блоггершой "Дэвил" получил продолжение

На днях в Сети разразился очередной скандал с блоггершей из Киева Викторией (Анной) Красновой, известной под псевдонимом "Дэвил", которая приехала во Львов и проехалась по центру города под громкую российскую музыку, открыв окна.

Так, история во Львове получила продолжение.

В своем Instagram Виктория Краснова заявила, что ее якобы со скандалом выселили из люксовой гостиницы Emily Resort. По словам девушки, ее "выгнали просто из бассейна с мокрой головой".

"Меня выселили...просто из бассейна...просто с мокрой головой, ну что ж. Я не помню, говорила или нет, что во Львове самые заботливые и душевные люди", — прокомментировала "Дэвил".

Как пишут в Сети, кто-то из подписчиков блоггерши якобы обратился к администрации гостиничного комплекса с требованием выселить ее из-за ненадлежащего поведения.

Однако история Красновой о выселении из гостиницы на самом может быть ложью ради пиара.

Так, в Telegram-канале одного из журналистов появилась информация, что история Виктории Красновой – вымысел.

По его словам, блоггерша сначала заехала в ресторан в центре Львова. А когда она покидала заведение, то намеренно нарушила правила ПДД – повернула под запретный знак и поехала через Площадь Рынок и снимала это на видео.

"Никаких спецпропусков у нее понятно не было. Но видео она сразу не выкладывала. Как и сразу не выкладывала видео своих посиделок в Эмили Резорт. И только когда она уехала из Львова, начала выкладывать эти видосы. Никто ее ни откуда не выгонял, это ее вранье. На тот момент она уже была в Киеве. А все это делалось с простой целью — набить подписчиков на го*но-трэш-контенте", — рассказал журналист.

Напомним, в октябре блоггерша "Девил" выложила в Сеть видео, как катается в комендантский час столицей. Она хвасталась, что имеет пропуск на проезд по закрытому Южному мосту. Ранее любительницу "покатушек" Краснову неоднократно задерживали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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