Раздались два взрыва: глава ОВА рассказал подробности о ракетных обстрелах Львовщины

Российские оккупанты во вторник, 2 августа, ракетами обстреляли военную часть в Червоноградском районе Львовской области.

По предварительным данным, пострадавших из-за ракетных обстрелов Львовщины нет. Масштабы разрушения устанавливаются.

Об этом 2 августа сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"К сожалению, есть попадания. Это – Червоноградский район Львовской области. Это – военная часть. Было два взрыва. Информация о жертвах отсутствует. Масштабы разрушений еще устанавливаются", — подчеркнул Козицкий.

Глава Львовской ОВА добавил, что в общей сложности оккупанты выпустили 8 ракет. Часть из них сбили Силы ПВО в других областях.

Напомним, вечером 2 августа по всей территории был объявлен сигнал воздушной тревоги. Через несколько минут во Львовской области раздался взрыв. Взрывы слышали в Червоноградском районе.

По информации Воздушных сил ВСУ, российская ракета попала в зенитно-ракетный комплекс в Червоноградском районе Львовской области.

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