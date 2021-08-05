Разбился на Porsche: под Львовом в ДТП погиб 23-летний сын известного львовского бизнесмена

Водитель Porsche выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
23-летний водитель Porsche, который разбился по дороге из Львова в Брюховичи, является сыном известного львовского бизнесмена.
Об этом сообщает tvoemisto.tv со ссылкой на свои источники.
Погибшего парня звали Павел Крок. Он был с 1998 года рождения. Покойный учился в Австрии. Также издание узнало, что парень был сыном известного львовского бизнесмена Ростислава Крока, который является владельцем сразу нескольких компаний, в том числе известного туристического комплекса в курортном поселке Славское во Львовской области.
По данным полиции, причиной ДТП стало то, что водителя легковушки Porsche занесло на встречную полосу, где он столкнулся с фурой. 23-летний парень погиб на месте. Грузовиком управлял 32-летний житель Стрыйского района. Правоохранители открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, у Львова 23-летний водитель Porsche разбился насмерть.