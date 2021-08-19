Поламал кости и потерял литр крови: 16-летний парень попал в ДТП на только что подаренном скутере

Поламал кости и потерял литр крови: 16-летний парень попал в ДТП на только что подаренном скутере

Медики 6 часов боролись за жизнь юноши.

На Львовщине 16-летний юноша попал в ДТП на скутере, только что подаренном в день его рождения. Юноша выехал на дорогу общего пользования, чтобы прокатиться, и не справился с управлением.

Об этом сообщили медики Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова, куда госпитализировали мальчика.

"И снова о ДТП с участием подростков на скутерах. В результате — тяжелая травма: неполное травматическое отчленение правой нижней конечности с повреждением подколенной артерии, вен и мышечно-сухожильного аппарата, травматический вывих левого бедра, перелом средней и нижней трети бедренной кости с угловым смещением ", — рассказали врачи о состоянии парня.

фото/Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова

У пострадавшего началось сильное кровотечение из правой подколенной артерии с потерей более 1 литра крови. Поэтому пациента срочно доставили в операционную, где команда врачей более 6 часов боролись за жизнь и сохранение нижних конечностей юноши.

фото/Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова

Только после нескольких операций и восстановления кровообращения состояние, пациента удалось стабилизировать.

Парень до сих пор находится в реанимации, ведь лечится от многочисленных осложнений после травм. Но впереди еще долгий путь к выздоровлению.

"Уважаемые родители, взвесьте все "за" и "против", прежде чем позволить своим детям пользоваться этим популярным среди молодежи транспортом", — предупредили медики.

Напомним, в Ровенской области в жутком ДТП на мотоцикле погиб 15-летний парень.

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