Распускал руки к женщинам: во Львове прохожие жестко наказали ухажера (видео)

Мужчину заприскали газом.

В центре Львова наказали неадекватного мужчину, который посреди улицы домогался женщин.

Об этом сообщает один из телеграмм-каналов.

На видео заметно, как мужчина идет по тротуару и пытается касаться женщин, однако ему помешали это сделать. Очевидцы отмечают, что он распускал руки ко всем девушкам, которые шли по улице.

Своего поступка мужчина не мог объяснить и вел себя агрессивно. Тогда прохожие порекомендовали ему успокоиться и заприскали его газом.

Судя по видео нападающий вероятно находился в состоянии опьянения.

Во Львове мужчина приставал к женщинам на улице

Напомним, на Волыни мужчина изнасиловал девушку, которой сделали гинекологическую операцию.

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