Распускал руки к женщинам: во Львове прохожие жестко наказали ухажера (видео)

Мужчину заприскали газом.
В центре Львова наказали неадекватного мужчину, который посреди улицы домогался женщин.
Об этом сообщает один из телеграмм-каналов.
На видео заметно, как мужчина идет по тротуару и пытается касаться женщин, однако ему помешали это сделать. Очевидцы отмечают, что он распускал руки ко всем девушкам, которые шли по улице.
Своего поступка мужчина не мог объяснить и вел себя агрессивно. Тогда прохожие порекомендовали ему успокоиться и заприскали его газом.
Судя по видео нападающий вероятно находился в состоянии опьянения.
Напомним, на Волыни мужчина изнасиловал девушку, которой сделали гинекологическую операцию.