Распространяли идею "руZZкого мера": из Львовской области выдворили троих пропагандистов РФ (фото)

СБУ выдворила граждан России, незаконно находившихся на территории Украины.
На Львовщине спецслужба депортировала троих граждан РФ, активно пропагандировавших идею "руZZкого мера".
Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области.
"Своими действиями они пытались дестабилизировать ситуацию в регионе. Оперативники установили, что иностранцы действовали во вред национальным интересам Украины", — говорится в сообщении.
Правоохранители решили принудительно выдворить россиян за пределы страны с запретом на въезд в Украину сроком на 3 года.
Напомним, во Львовской области задержали чиновницу так называемого "министерства" аннексированного Крыма, которая агитировала за РФ и была неоднократно награждена оккупационной "властью".
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