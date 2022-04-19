Распространяли идею "руZZкого мера": из Львовской области выдворили троих пропагандистов РФ (фото)

Принудительно депортированные из Украины россияне / Facebook/Управление СБУ во Львовской области

СБУ выдворила граждан России, незаконно находившихся на территории Украины.

На Львовщине спецслужба депортировала троих граждан РФ, активно пропагандировавших идею "руZZкого мера".

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области.

"Своими действиями они пытались дестабилизировать ситуацию в регионе. Оперативники установили, что иностранцы действовали во вред национальным интересам Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители решили принудительно выдворить россиян за пределы страны с запретом на въезд в Украину сроком на 3 года.

Напомним, во Львовской области задержали чиновницу так называемого "министерства" аннексированного Крыма, которая агитировала за РФ и была неоднократно награждена оккупационной "властью".

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