Расправился с поляком на заработках: во Львовской области раскрыли убийство, которое произошло 18 лет назад

Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Во Львовской области раскрыли убийство, которое произошло 18 лет назад. Выяснилось, что гражданин Украины на территории Польши в 2003 году расправился с поляком, однако дело удалось раскрыть лишь в 2021 году.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

По данным прокуроров, в декабре 2003 года около 7:00 в гмине Образув Свентокшинского воеводства Сандомирского повета Республики Польша убили местного жителя. Расправа произошла на территории складских помещений. Следствие установило, что подозреваемый, будучи нетрезвым, выхватил молоток и убил ним поляка. От полученных травм мужчина скончался.

Следствие в 2021 году установило, что подозреваемым является 53-летний гражданин Украины. Ему уже объявили о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре задержали подозреваемого в жестоком убийстве.

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