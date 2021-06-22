Расчленил куском стекла: под Львовом мужчина жестоко убил собаку

Свой поступок 34-летний житель Ровенской области объяснить не смог.

Недалеко от Львова, возле села Малехив человек жестоко убил и расчленил собаку.

Об этом информирует патрульная полиция Львовской области.

"Сегодня, около 8 часов утра, патрульные получили вызов, что возле населенного пункта Малехив, рядом с остановкой общественного транспорта на автодороге Киев — Чоп, неизвестный убивает собаку. Экипаж 3-го батальона немедленно приехал на место происшествия", — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, мужчина куском стекла расчленил собаку. Внутренности он складывал в пакет. Свой поступок 34-летний житель Ровенской области объяснить не смог.

В полиции напомнили, что за жестокое обращение с животными в Украине предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Напомним, что в Харькове отец троих детей забил ногами пуделя. Его приговорили к двум годам ограничения свободы с годом условно.

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