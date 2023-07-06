Ракетный удар по Львову: в ВСУ рассказали о главной опасности "Калибров"

В ночь на четверг, 6 июля, российские оккупационные войска атаковали Львов ракетами. Россияне запускали по городу "Калибры" с моря. Этот тип ракет небезопасен для всех регионов.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Во Львове в результате российских обстрелов зафиксировано попадание в один из домов. Предварительно известно о четырех жертвах и десятках раненых.

По ее словам, ракета "Калибр" может преодолеть 2,5 тыс. км. Потому опасна для всей Украины.

"Из опыта можем отметить, что такие последствия (как разрушение во Львове — Ред.) могут быть как от непосредственного попадания, так и во время боевой работы, когда над городом происходят убытки. Обломки также могут навредить. Поэтому мы всегда подчеркиваем: даже если вы очень верите в нашу ПВО, необходимо переходить к укрытию обязательно, в какой бы части Украины вы ни находились", — подчеркнула Гуменюк.

Ночью Россия задействовала во время массированной атаки не менее шести ракетоносителей с общим залпом в 36 ракет. Три из которых надводные, а три – подводные.

Ракетный удар по Львову

Во время ночной воздушной тревоги стало известно, что взрывы прогремели во Львове: в западных регионах работает ПВО. Власти области и города подтвердили атаку по областному центру.

Первоначально было известно о трех жертвах удара врага. Впрочем, утром в МВД сообщили, что количество погибших возросло до четырех. Предварительно, травмировано – девять жителей города. Впрочем, под завалами еще остаются люди.

По словам львовского мэра Андрея Садового, ночная атака по Львову стала самой большой с начала войны. Городской голова говорит, что "ситуация очень сложная". В частности, повреждены жилые дома, офисные помещения, школа и общежития местного вуза.

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