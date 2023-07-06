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Ракетный удар по Львову: в ОВА рассказали о погибших

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Ракетный удар по Львову: в ОВА рассказали о погибших

Фото с места ракетной атаки по Львову ночью 6 июля. Фото: Нацполиция Украины

Среди жертв есть мать и дочь.

В результате ракетных ударов по Львову, которые российская армия нанесла ночью 6 июля, погибли четыре человека. Это три женщины и один мужчина.

Информацию о погибших обнародовал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Ночью от российской ракеты во Львове погибли:

  • Анастасия, 32 года
  • Мирослава, 60 лет, мама Анастасии
  • Михаил, 35 лет
  • Ирина, 63 года

"Предварительные данные были записаны из показаний соседей. Прошу прощения за неточность", — подчеркнул глава ОВА.

К слову, ранее Козицкий сообщал, что среди жертв атаки армии РФ была 21-летняя женщина и 95-летняя пенсионерка.

Напомним, ночью 6 июля российские войска атаковали Львов ракетами "Калибр". В городе объявлен двухдневный траур по погибшим в результате удара армии РФ.

Андрей Садовый рассказал о последствиях ударов "Калибрами" по Львову. По его словам, ночные удары по гражданской инфраструктуре наиболее масштабны с начала полномасштабной войны. Сумма нанесенного ущерба достигает десятков миллионов гривен.

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Дата публикации
Просмотры
2324
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