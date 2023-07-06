Ракетный удар по Львову: в ОВА рассказали о погибших

Среди жертв есть мать и дочь.
В результате ракетных ударов по Львову, которые российская армия нанесла ночью 6 июля, погибли четыре человека. Это три женщины и один мужчина.
Информацию о погибших обнародовал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Ночью от российской ракеты во Львове погибли:
- Анастасия, 32 года
- Мирослава, 60 лет, мама Анастасии
- Михаил, 35 лет
- Ирина, 63 года
"Предварительные данные были записаны из показаний соседей. Прошу прощения за неточность", — подчеркнул глава ОВА.
К слову, ранее Козицкий сообщал, что среди жертв атаки армии РФ была 21-летняя женщина и 95-летняя пенсионерка.
Напомним, ночью 6 июля российские войска атаковали Львов ракетами "Калибр". В городе объявлен двухдневный траур по погибшим в результате удара армии РФ.
Андрей Садовый рассказал о последствиях ударов "Калибрами" по Львову. По его словам, ночные удары по гражданской инфраструктуре наиболее масштабны с начала полномасштабной войны. Сумма нанесенного ущерба достигает десятков миллионов гривен.