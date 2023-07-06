Ракетный удар по Львову: в городе объявлен двухдневный траур

Во Львове объявили траур по погибшим в результате ракетного удара по городу ночью 6 июля. Пока известно о четырех жертвах атаки.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

"Объявляем во Львове двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город. Вечная память", — подчеркнул львовский мэр.

К слову, подтверждена гибель четырех человек, среди которых 21-летняя девушка и 95-летняя женщина. Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними могут быть еще люди.

Напомним, Андрей Садовый рассказал о последствиях ударов "Калибрамы" по Львову. Удары по гражданской инфраструктуре города стали наиболее масштабными с начала полномасштабной войны. Сумма нанесенного ущерба достигает десятков миллионов гривен.

Также Садовый рассказал, что будет с поврежденными домами. По его словам, повреждено более 30 домов, более 250 квартир и около 10 общежитий. Два дома, потерпевшие наибольшее поражение, являются памятниками архитектуры местного значения.

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