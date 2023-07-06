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Ракетный удар по Львову: Россия заявила, что в обстрелянном доме были "танки Challenger и 800 воинов"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Ракетный удар по Львову: Россия заявила, что в обстрелянном доме были "танки Challenger и 800 воинов"

Фото с места ракетной атаки по Львову 6 июля/Фото: Нацполиция Украины

Оккупационное Минобороны цинично прокомментировало ракетный удар по жилому дому во Львове.

Российское оккупационное Минобороны цинично прокомментировало ракетный удар по жилым домам во Львове. Мол, там была "уничтожена западная бронетехника и иностранные наемники".

Об этом пишут российские пропагандисты.

Оккупанты заявили, что ударили по жилому дому во Львове "высокоточным оружием". В жилых постройках по мнению ведомства Шойгу, находились "воины ВСУ, иностранные наемники и западная бронетехника".

"Все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный ущерб", — заявили оккупанты.

Впоследствии пропагандисты добавили, что "на территории военной академии они уничтожили танки Challenger и казармы, в которых было 800 иностранцев и воинов ВСУ". 

Ракетный обстрел Львова: что известно

Российская террористическая армия в ночь на 6 июля 10 ракетами "Калибр" атаковала Львов. 7 вражеских целей удалось сбить. Остальные повредили объект критической инфраструктуры и попали в жилой дом.

Известно, что из-за террористической атаки России погибли 5 человек, еще 40 людей получили ранения.

Также разрушения получили более 30 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два вуза и санаторная школа. Также повреждена одна подстанция во Львове, поэтому 150 абонентов без электроснабжения.

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Дата публикации
Просмотры
1610
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